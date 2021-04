Song of Horror ramène l’horreur de survie classique sur PS4 le mois prochain

Mis à part la voix off des commentaires ringards, Song of Horror a l’air plutôt cool. Developer Protocol Games apporte l’expérience d’horreur de survie classique qu’il a d’abord lancée sur PC sur PlayStation 4 le mois prochain le 28 mai 2021, vous savez donc peut-être déjà ce que cela signifie. Angles de caméra fixes fonctionnant comme Resident Evil Code: Veronica X et énigmes volontairement compliquées. Comptez-nous. La bande-annonce ci-dessus vaut également le détour.

L’histoire qui alimente Song of Horror est que l’écrivain Sebastian P. Husher a disparu dans des circonstances suspectes, et c’est à vous de découvrir ce qui s’est passé. Sauf que voici la torsion: vous accomplirez cette tâche à travers 13 personnages différents qui peuvent mourir à tout moment dans l’histoire. Vous perdrez alors définitivement l’accès à eux au cours de cette partie particulière, ce qui signifie que leurs capacités et leurs connaissances ont également disparu. Assez cool, non? Vous explorerez de nombreux endroits différents afin de faire progresser le récit ainsi que de vous cacher et de fuir quelque chose connu sous le nom de The Presence. Tout cela est décrit comme une «aventure sans combat», alors ne vous attendez pas à trouver des fusils de chasse et des munitions de temps en temps.

Dans le cadre d’un communiqué de presse, le co-fondateur du studio Carlos Grupeli explique comment c’est le bon moment pour présenter Song of Horror aux joueurs sur console. « Le genre survival-horror a une histoire si longue et si riche sur PlayStation et Xbox qu’il semble absolument être le lieu idéal pour notre petite ode à tout ce qui s’est passé auparavant à un public qui apprécie vraiment les véritables frayeurs. » La version PC du titre se trouve actuellement sur une note Metacritic de 74, donc cela ressemble à une aventure d’horreur à découvrir quand il s’agit de PS4 le mois prochain.

