Song Kang-Ho confirmé en tant que leader dans Cobweb de Kim Jee-Woon

Song Kang-Ho est l’un des visages les plus reconnaissables du domaine en plein essor du cinéma coréen. L’acteur a été acclamé dans le monde entier en 2019 pour son rôle principal dans Parasite, qui est devenu le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film. C’était loin d’être le début de la carrière de l’un des acteurs coréens les plus en vue, car les fans de cinéma étranger connaissaient probablement déjà Song avant Parasite.

L’acteur avait déjà joué dans plusieurs films qui avaient une présence significative dans le public occidental, faisant équipe avec certains des réalisateurs les plus acclamés du pays, notamment Park Chan-Wook, Kim Jee-Woon et Parasite réalisateur Bong Joon-Ho. La chanson compte Sympathie pour Mr Vengence, l’hôte et Le bon, la brute et l’étrange parmi ses crédits ainsi que Perce-neige qui a ensuite été adapté en une série Netflix Original.

Song fera à nouveau équipe avec Kim Jee-Woon pour un prochain long métrage prometteur Araignée. Le couple a collaboré sur ce qui précède Le bon, la brute et l’étrange ainsi que trois autres films dont le premier film de Kim La famille tranquille. Ce dernier long métrage sera également le premier à provenir d’Anthology Studios, une nouvelle maison de production co-fondée par Kim et Song avec l’ancien directeur de production de Warner Bros. Korea, Jay Choi.







Anthology Studios vise à mettre l’accent sur les talents émergents de l’industrie cinématographique coréenne et à leur fournir une plate-forme pour lancer leur carrière. Le cinéma et la télévision coréens ont connu une renaissance majeure avec le public occidental ces derniers temps, qui s’est poursuivie cette année avec Jeu de calmar, qui a battu des records pour Netflix. Anthology Studios espère capitaliser sur cet élan et continuer à permettre à son industrie de se développer en tant qu’exportation culturelle majeure pour rivaliser avec Bollywood et le Japon.

Attacher les grands noms derrière le studio au premier projet pourrait être un excellent moyen de lancer le prestige de la marque en supposant Araignée est un succès international. On ne sait pas grand-chose du projet au-delà de l’annonce du casting, seules les annonces précédentes de Kim selon lesquelles le film serait « expérimental » et méta. Le tournage se déroulera entièrement sur une scène sonore et la narration mettra en scène un film dans un gimmick cinématographique.

S’ils sont bien menés, ces types de projets peuvent être très provocateurs et percutants tels que Synecdoque, New York du maître du méta cinéma Charlie Kaufman. Mais il y a beaucoup d’écueils dans lesquels tomber et il reste à voir comment le style généralement grandiloquent et original de Kim s’intégrera à ce genre de récit. Araignée Cela évoque cependant beaucoup d’intrigues et les magnats des médias coréens semblent avoir donné confiance, Anthology Studios étant déjà acheté pour 18 millions de livres sterling par JTCB Studios avant même la sortie de leur premier film.

Kim, quant à lui, a récemment terminé ses travaux sur Dr Cerveau en conjonction avec Apple TV Plus, la série a été utilisée dans le cadre de la vitrine qui a marqué le récent lancement d’Apple TV en Corée. Il s’agit également de la plus grande sortie de Kim via un média occidental depuis son film de 2013 Le baroud d’honneur, son seul projet hollywoodien à ce jour. La chanson sera également de retour sur grand écran bientôt dans Déclaration d’urgence, qui a fait sa première à Cannes cette année et devrait sortir début 2022.





