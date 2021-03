Song in the Smoke survit à la nuit sur PSVR cette année

Les jeux de survie coûtent effectivement dix centimes sur PC et console ces jours-ci, mais nous n’avons pas vu le genre s’étendre à PlayStation VR tout ça. Song in the Smoke vise à combler cette lacune sur le marché, en promettant un monde «beau mais mortel» dont vous aurez besoin pour naviguer. Développé par 17-Bit Studios, de renommée Galak-Z, il s’agit de passer un jour à l’autre.

Heureusement, vous aurez accès à de nombreuses méthodes pour passer les prochaines 24 heures. Comme l’explique le producteur Rich McCormick sur le blog PlayStation: «Je pourrais fabriquer une arme plus puissante. J’ai une branche d’arbre et je pourrais y apporter mon couteau, le tailler dans la forme parfaite pour un nouvel arc, avant de l’enfiler avec du tendon que j’ai séché hier. Ou devrais-je casser le bois, le casser en deux avec un mouvement de mes mains, avant de le brûler pour une chaleur vitale, en espérant que les flammes durent toute la nuit et éloignent tout ce qui me harcèle.

Le danger est à chaque coin de rue, mais en plus de vous protéger, vous devrez également chasser de la nourriture et cuisiner des repas. Contrairement à d’autres jeux de survie similaires sur consoles, 17-Bit Studios estime que le PSVR rend son effort plus tactile. McCormick explique: «Je mange en apportant de la nourriture à ma vraie bouche; transformez les herbes en toniques en les écrasant avec des outils et en les versant dans des contenants, et sculptez le bois en portant un couteau à sa surface.

Cela semble être un effort intéressant, et bien que cette boucle de jeu ne soit pas aussi originale qu’elle l’était autrefois, ce n’est pas quelque chose que nous avons vu dans la réalité virtuelle – du moins, pas sur la PlayStation 4. Les valeurs de production sont évidemment quelque peu limitées par Le matériel de Sony, mais il y a du potentiel ici – nous avons hâte d’en savoir plus.

Une chose à noter est que 17-Bit Studios a recruté Katsuya Terada pour créer des illustrations originales pour ce jeu. Les fans de Nintendo reconnaîtront son style grâce à son travail sur The Legend of Zelda, mais sinon, vous pouvez voir quelques exemples par ici. Génial!