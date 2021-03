SONG EXPLODER: A Netflix Documentary Series, Must Watched Series.

Song Exploder est un enregistrement Web de musique réalisé par Hrishikesh Hirway, qui l’a facilité de son lancement en 2014 jusqu’à fin 2018 et à nouveau à partir de décembre 2019. En janvier 2019, Thao Nguyen est devenu un visiteur de l’année, avec Christian Koons remplaçant en tant que créateur et Hirway passant au leader.

D’énormes écouteurs sont une exigence incontestable avant de se lancer dans Song Exploder, l’arrangement narratif Netflix en quatre sections dépendant de l’enregistrement numérique d’un nom similaire. Animé par l’artiste et podcasteur Hrishikesh Hirway et coordonné par les producteurs Morgan Neville et Nicola B. Bog, Song Exploder raconte le récit d’un morceau du début à la fin.

En moins d’une demi-heure, les artistes accompagnent la foule pour composer, créer, interpréter, enregistrer et livrer une mélodie. Les amateurs de musique ont un bref aperçu de la création d’une mélodie et perçoivent à quel point chaque choix est pris en compte dans le produit fini.

L’arrangement est exceptionnellement réaliste, pointant davantage pour raconter l’histoire enthousiaste de chaque morceau que de plonger trop profondément dans les meilleures subtilités de la création ou les technicités de l’enregistrement. Les amateurs de chaque artisan n’acquériront aucune incertitude de nouvelles connaissances utiles sur chaque piste et le cycle imaginatif de son créateur, mais les scènes se remplissent également comme une présentation décente pour les nouveaux membres du public.

Avec seulement quatre scènes, le choix des artisans à rencontrer n’était pas un test d’incertitude, en particulier pour tenter d’aborder un large éventail de stratégies inventives. Pour cette course restreinte, Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, REM et Ty Dolla € ign sont les visiteurs inclus, avec des apparitions de leurs nombreux associés comme Sampha, Brandy, Blaq Tuxedo et Alex Lacamoire. Alors que la scène de Keys a une nuance cool, celle de Miranda est splendide et sensationnelle, et celle de € ign de Ty Dolla est plus idiote, avec une activité lancée dans l’enregistrement.

REM. la scène est séparée du reste, ne racontant pas le récit d’un nouveau morceau, mais plutôt leur plus grand succès, «Losing My Religion». La rencontre penche vers leur souvenir de l’époque, en plus d’un film chroniqué pour donner un bref aperçu du récit et de la livraison de la mélodie en 1991. Il joue plus comme une scène de Behind the Music de VH1, avec moins de spectacle mais une prétention équivalente.

Tout bien considéré, vous verrez une certaine faiblesse dans le rassemblement, en particulier lorsqu’on leur donne une seconde pour parler moins de leurs rencontres, et plus dans leur sentiment d’émerveillement que cet air soit apparu et associé à d’innombrables personnes pour des raisons tout à fait diverses.

Contrairement à la diffusion numérique, où Hirway modifie sa moitié de la réunion, l’émission Netflix fait passer le mot sur sa qualité, ajoutant un message d’accueil à l’arrangement. En tant qu’hôte, il est chaleureux et cordial et attentif aux visiteurs.

Il fait ressortir cela le plus dans la dernière scène, où il a donné un peu plus de temps à l’écran et n’a aucune difficulté à explorer entre des conversations joyeuses et à entrer dans l’interaction rapide et sale de la chronique (de plus, il a récemment la voix la plus douce).

Vous pouvez également voir que Hirway est vraiment un immense geek pour le son, souriant périodiquement tout en élevant les œufs de Pâques couverts dans les tiges brutes (le premier son enregistré de chaque instrument ou piste vocale). De plus, chaque fois qu’un instrument est soulevé, plutôt que de simplement le découvrir, nous obtenons une démo accrocheuse d’engins comme la boîte de discussion ou le flex atone.

Avec un chef comme Morgan Neville à 20 pieds de la célébrité, ne serez-vous pas mon voisin, cela peut sembler excessivement délivré. Les plans de style d’artistes qui ont l’air pensif, en particulier, sont quelque peu encombrants. Cependant, cette sensation est coupée par de petits instantanés de légèreté, comme Michael Stipe de REM étant ballotté par sa voix déconnectée sur «Losing My Religion», ou par Ty Dollar Sign plaisantant que «quelqu’un se fait licencier» quand il comprend que Airway a le premiers documents pour son morceau «LA».

Adapté à un médium visuel, l’arrangement peut emmener la foule là où la musique a été faite – à l’intérieur du studio, dans la chambre de l’auteur, derrière le piano – et mettre en tribune les personnages des interprètes d’une manière totalement différente. Alicia Keys est engagée et concluante dans la scène primaire, et fonctionne admirablement de son associé plus modeste Sampha. Dans l’intervalle, Lin-Manuel Miranda semble se réjouir au centre de l’attention, se produisant de la même manière que devant un public.

Les membres du public peuvent régulièrement ne pas se souvenir qu’il y a tout un univers derrière une piste. Ils tombent dans la conviction que les interprètes ont une capacité mystérieuse, ou que l’inventivité en découle tout simplement. Cependant, c’est une corvée sans fin entre avant même qu’il n’y ait un morceau, jusqu’à quand il sort dans le monde. Ce que Song Exploder montre, c’est que c’est un travail d’adoration, surtout.

Ces quatre scènes Netflix fonctionnent incroyablement comme une preuve d’idée, la seule condition étant que ce soit tout sauf un mécanisme idéal pour trouver de la nouvelle musique. Tout bien considéré, pour les personnes qui ont déjà entendu ces mélodies, il est certain qu’elles ne les entendront plus jamais de la même manière.

