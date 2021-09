Sondage : Voulez-vous encore plus de jeux PS5 Marvel de Sony ?

En quelques années, Sony a réussi à faire de ses consoles PlayStation les destination pour les titres basés sur les propriétés Marvel. Bien sûr, Marvel’s Avengers et les prochains Marvel’s Midnight Suns et Marvel’s Guardians of the Galaxy sont tous multi-plateformes, mais si vous voulez jouer à tout ce que la société a actuellement en préparation, les systèmes PS5 et PS4 doivent être en haut de votre liste. . C’est grâce à Insomniac Games, un développeur qui ne semble pas s’arrêter pour se reposer après avoir sorti Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, et développe actuellement une suite complète aux côtés de Marvel’s Wolverine.

Ce dernier titre est peut-être le plus intéressant car il suggère que Marvel est heureux de laisser l’équipe travailler sur d’autres super-héros. Cependant, malgré sa production impressionnante ces dernières années, Insomniac Games ne peut pas faire grand-chose. C’est bien sûr là que d’autres studios propriétaires de Sony peuvent entrer en jeu. Après avoir atteint un niveau de qualité aussi élevé et vendu extrêmement bien avec Spider-Man, voudriez-vous que d’autres équipes faisant partie des PlayStation Studios aient la chance de développer leurs propres jeux Marvel ? Un jeu Iron Man de Sucker Punch Productions, peut-être ? Ou une nouvelle version du Punisher de Naughty Dog, peut-être ? Black Panther de Guerrilla Games ?

Êtes-vous tous sur Marvel et souhaitez-vous voir autant de personnages que possible recevoir leur propre jeu, ou espérez-vous que Sony freine une fois les projets déjà confirmés publiés? Il y a l’argument selon lequel travailler sur des IP préexistantes étouffe quelque peu la créativité car l’équipe doit travailler dans les domaines de ce qui est possible dans le propre univers du personnage. Ensuite, il y a le fait que nous connaissons déjà si bien beaucoup de ces visages.

Qu’en dites-vous alors ? Espérez-vous qu’un jour dans le futur, Sony permette à d’autres studios propriétaires de travailler avec les propriétés Marvel et de développer leurs propres prises, ou faut-il laisser Insomniac Games faire son travail pendant que tout le monde crée de nouvelles adresses IP et des suites à leurs propres franchises ? Placez vos votes dans nos sondages et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.