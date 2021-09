Sondage : Votez pour le meilleur jeu Final Fantasy sur PlayStation

Quel est le meilleur jeu Final Fantasy jamais sorti sur une console PlayStation ? C’est la question (plutôt exigeante) à laquelle nous voulons que vous répondiez. Ci-dessous, vous trouverez une liste des jeux Final Fantasy, à la fois principaux et dérivés. Nous avons besoin que vous évaluiez les jeux auxquels vous avez joué, et ces évaluations alimenteront un article de classement Final Fantasy que nous publierons dans un proche avenir.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, plantons le décor avec un petit aperçu. Final Fantasy est facilement l’une des marques les plus reconnaissables du jeu vidéo. La série principalement de jeux de rôle de Square Enix circule depuis plus de 30 ans, et bien qu’elle ait certainement connu des hauts et des bas, elle continue d’être une franchise à succès qui conquiert le cœur de beaucoup.

Final Fantasy VII – sorti à l’origine en 1997 pour la PlayStation – est le jeu qui a déclenché l’ascension fulgurante (jeu de mots) de Final Fantasy vers une popularité grand public. C’est un titre qui a aidé à définir la première console de Sony et qui a introduit des générations entières au concept des jeux de rôle japonais.

Il fut un temps où Square Enix – alors appelé Square ou Squaresoft – lançait un nouveau jeu Final Fantasy principal chaque année environ, mais ce cycle a radicalement changé au cours de la dernière décennie. Comme de nombreuses entreprises japonaises, Square Enix a rencontré un problème lors de la génération PlayStation 3. Les jeux prenaient beaucoup plus de temps à se développer, les coûts internes augmentaient et le matériel pouvait être difficile à utiliser. Des titres phares comme Final Fantasy XIII ont été retardés et au moins partiellement redémarrés à plusieurs reprises, et Square Enix avait du mal à trouver une place.

Depuis lors, l’éditeur a réussi à se ressaisir, et des projets Final Fantasy beaucoup plus récents, comme le ridiculement populaire Final Fantasy XIV et le très attendu Final Fantasy VII Remake, ont remis la série sur la carte. Il est juste de dire que Final Fantasy a de nouveau le vent en poupe, même si d’étranges titres dérivés tels que Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin continuent de faire sourciller.

Quoi qu’il en soit, obtenons une note, d’accord ? Dans la liste ci-dessous, nous avons inclus les versions les plus récentes de la plupart des jeux Final Fantasy. Cela signifie que Final Fantasy VII, par exemple, apparaît comme le port PS4. De même, les rééditions et remasters améliorés, comme Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy X HD Remaster et Final Fantasy VII Remake Intergrade, sont préférés à leurs versions originales. Nous doutons que ce détail influencera le processus de vote, mais c’est juste quelque chose à garder à l’esprit.

Maintenant, sortez et évaluez certains jeux Final Fantasy !

Qu’est-ce que ton jeu Final Fantasy préféré ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et assurez-vous de garder un œil sur notre article de classement dans un proche avenir.