Sondage : Votez pour le meilleur jeu Assassin’s Creed sur PlayStation

Quel est le meilleur jeu Assassin’s Creed ? C’est une question à laquelle nous refusons de répondre seuls, nous allons donc solliciter votre aide pour créer un Pousser Carré liste, classant chaque titre principal d’Assassin’s Creed sur les plateformes PlayStation. Tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers le système d’évaluation ci-dessous et d’attribuer une note à chaque entrée. Nous utiliserons ensuite vos notes pour déterminer la meilleure, aux côtés des autres.

Mais d’abord, un peu de contexte sur Assassin’s Creed lui-même…

La série Assassin’s Creed d’Ubisoft est l’une des franchises les plus réussies du jeu moderne. Il a commencé sa vie sur la PS3, avec l’original Assassin’s Creed. À l’époque, c’était un autre type de titre furtif. Il a poussé une « furtivité sociale » unique, permettant au personnage principal Altair de se fondre dans les PNJ et l’environnement afin de se rapprocher de ses cibles d’assassinat. Ces mécanismes deviendraient des éléments de base du gameplay de la série à l’avenir.

La prémisse était tellement prometteuse, mais le premier jeu n’en a pas tout à fait profité. En effet, c’est Assassin’s Creed II, bien plus reçu, qui a mis la propriété sur la carte grand public. Situé dans l’Italie de la Renaissance, il y avait un fanfaron et un style indéniables à la suite, qui est maintenant considérée comme un classique. La formule a été encore affinée avec Assassin’s Creed: Brotherhood, mais au moment où Assassin’s Creed Revelations a commencé, la structure de gameplay autrefois louée commençait à s’user.

Un changement de décor dans Assassin’s Creed III a certainement aidé, mais en 2012, le jeu a été critiqué pour une histoire lente et des personnages sans intérêt. Même aujourd’hui, il est toujours considéré comme un mouton noir, mais on ne peut pas en dire autant d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. Reconnu à juste titre comme un point culminant de la franchise, Black Flag a considérablement bouleversé la formule sur PS3 et PS4, en mettant fortement l’accent sur l’aventure maritime et le combat naval.

Malheureusement, Ubisoft n’a pas su tirer le meilleur parti de ce nouveau succès. Son prochain jeu, Assassin’s Creed Unity, a été annulé au lancement en raison de problèmes techniques épouvantables, et sa réputation ne s’est jamais vraiment rétablie. L’éditeur a alors décidé de jouer très prudemment avec le solide Assassin’s Creed Syndicate, mais il a toujours eu du mal à raviver la passion pour cette série autrefois bien-aimée.

Quelque chose de drastique devait être fait, et toute la structure de gameplay d’Assassin’s Creed a donc été redémarrée en 2017 avec Assassin’s Creed Origins. Origins est devenu un RPG en monde ouvert complet, introduisant une carte gigantesque et magnifique, des niveaux de personnage, du butin et toutes sortes de quêtes. À la fois critique et commercial, le jeu a été un succès retentissant et a pratiquement ramené la série du bord du gouffre.

Origins a également été le début de ce que nous appelons maintenant la trilogie du monde ouvert d’Assassin’s Creed. Son successeur, Assassin’s Creed Odyssey, est devenu le titre le plus rentable de toute la franchise, et il a approfondi encore plus les systèmes RPG introduits par Origins. Assassin’s Creed Valhalla était le suivant, et malgré une sortie quelque peu mouvementée, il a largement suivi les traces d’Odyssey, devenant un immense succès pour Ubisoft.

Cependant, les jeux du monde ouvert ont divisé l’opinion des fans. Bien qu’Assassin’s Creed soit maintenant plus populaire que jamais, de nombreux vétérans de la série diraient que les derniers épisodes ressemblent à peine aux aventures qui ont tout déclenché – qu’il s’agit de RPG historiques du monde ouvert, pas de jeux Assassin’s Creed.

Mais quels jeux Assassin’s Creed préférez-vous ? Évaluez chaque versement principal en utilisant le système de notation ci-dessous, et nous publierons bientôt une liste complète qui classera la série du pire au meilleur.

Qu'est-ce que ton jeu Assassin's Creed préféré ?