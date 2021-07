Sondage: Sony devrait-il faire plus de coupes de réalisateur PS5?

Il commence à sembler que «Director’s Cuts» pourrait être une nouvelle gamme de produits pour Sony – un moyen de rééditer et de revitaliser l’intérêt pour les titres existants, allant apparemment au-delà de ce que vous obtiendriez d’un correctif de mise à niveau PlayStation 5, ou quelque chose de similaire. Death Stranding Director’s Cut a été le premier à être annoncé, rapidement suivi de Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Les deux rééditions sont accompagnées de nouveau contenu et de diverses améliorations.

Mais voulez-vous voir Sony continuer dans cette voie ? Le Ghost of Tsushima susmentionné: Director’s Cut a été la source d’une certaine controverse en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’une mise à niveau gratuite avec une extension payante. Au lieu de cela, l’extension Iki Island n’est disponible que dans le cadre de Director’s Cut, qui est en soi une mise à niveau premium, avec une structure de prix alambiquée selon que vous achetez sur PS4 ou PS5.

Pendant ce temps, Death Stranding Director’s Cut propose un processus de mise à niveau plus simple, avec un prix demandé global de 10 € si vous possédez déjà l’étrange bac à sable de Kojima sur PS4. Peut-être que Sony essaie d’évaluer l’efficacité de ces différents modèles de mise à niveau ? C’est difficile à dire, mais il sera intéressant de voir si la tendance Director’s Cut se poursuit.

Et donc, nous sommes ici pour vous demander : êtes-vous un fan de ces mises à niveau de Director’s Cut ? Y a-t-il d’autres jeux que vous aimeriez voir recevoir le même traitement ? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous votre raisonnement dans la section commentaires ci-dessous.