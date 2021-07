Sondage : Sony a-t-il besoin d’une grande vitrine PS5 cet été ?

Nous sommes presque à mi-juillet, et il n’y a toujours aucun signe de la vitrine estivale E3 de Sony, dont on parle depuis longtemps. Pour être juste, la société n’a jamais taquiné ou fait allusion à un grand événement – ​​c’est juste que nous sommes maintenant à huit mois de la sortie de la PlayStation 5, et il n’y a toujours pas de véritable feuille de route.

La spéculation est souvent dérivée du silence – et cela a été une caractéristique déterminante de l’année de Sony jusqu’à présent. La communauté des joueurs en ligne manque de patience dans le meilleur des cas, et avec autant de jeux en préparation – comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 – il est facile de comprendre pourquoi les fans de PlayStation espéraient pour un livestream à succès.

Mais à maintes reprises, Sony a montré qu’il était plus qu’heureux d’annoncer de grandes nouvelles sur le blog PlayStation, ou de donner à une prochaine exclusivité sa propre diffusion State of Play dédiée. Le géant japonais peut avoir l’impression que ce n’est pas vraiment besoin une explosion de style E3 – pas lorsque les séquences de gameplay de l’Horizon Forbidden West susmentionné accumulent des millions et des millions de vues à elles seules sur YouTube. Même l’annonce la plus récente de Ghost of Tsushima: Director’s Cut a attiré une quantité impressionnante d’attention – et ce n’était qu’une bande-annonce de deux minutes.

De plus, nous venons d’avoir un nouveau State of Play, qui met peut-être un frein à l’idée d’une projection estivale plus importante. L’état des lieux d’hier soir, mettant en vedette Deathloop et Death Stranding Director’s Cut, n’a peut-être pas mis le feu au monde, mais encore une fois, on se demande si Sony a vraiment envie de regrouper ses projets les plus attendus en un événement potentiellement accrocheur.

Pourtant, rien de tout cela n’a mis un terme à la spéculation.

Et donc, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Sony besoin une grande vitrine PS5 cet été ? Pensez-vous que nous allons réellement en obtenir un? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous une opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.