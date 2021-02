Sondage: Qui devrait développer de nouveaux jeux Metal Gear Solid et Castlevania si Konami les sous-traite?

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Konami cherchait à externaliser certaines de ses propriétés emblématiques afin de produire de futurs jeux. Plus précisément, on pense que Metal Gear Solid et Castlevania sont à gagner – mais qui devrait être choisi pour revigorer ces franchises classiques?

Maintenant, nous n’avons aucune idée de qui l’éditeur japonais aurait à l’esprit pour cette tâche plutôt ardue – mais amusons-nous et demandons qui tu aimerait voir faire un nouveau jeu Metal Gear Solid ou Castlevania. Dans les sondages ci-dessous, nous avons compilé une liste de développeurs pour chaque propriété que nous pensons avoir un certain sens au niveau du jeu (et oui, certains d’entre eux sont complètement irréalistes). Si vous n’êtes d’accord avec aucun d’entre eux, assurez-vous de sélectionner l’option « Autre » et entrez dans un autre studio de votre choix.

Choisissez un développeur, puis donnez-nous votre raisonnement dans la section commentaires ci-dessous.