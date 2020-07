SONDAGE: Avez-vous reçu les 10€ offerts par Sony sur le PSN ?

PlayStation Plus: abonnement de 12 mois | Code Jeu PSN - Compte français

Avec PlayStation Plus abonnement de 12 mois vous obtenez des jeux tous les mois et des réductions exclusives dans la boutique PlayStation. Après avoir terminé l'achat, vous recevrez un lien sur la page de confirmation de commande avec des instructions détaillées pour le téléchargement. Ce lien est également enregistré dans votre bibliothèque de jeux et de logiciels. Prix par mois: €5.00 PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT Multijoueur en ligne sur PlayStation 4. 2 jeux PS4 par mois sans coût supplémentaire. Prix par mois: €4.17 PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT Multijoueur en ligne sur PlayStation 4 24 jeux PS4 par an sans coût supplémentaire Remises exclusives sur le PlayStation Store Accès au jeu en partage, pour que vos amis puissent jouer à vos jeux même s'ils n'en possèdent pas d'exemplaire