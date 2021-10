Sondage : Quelle note donneriez-vous à Tales of Arise ?

Cela fait un mois entier depuis le lancement de Tales of Arise, la dernière entrée de la longue série de jeux de rôle de Bandai Namco. Le jeu a été extrêmement bien accueilli par les critiques, et il figure désormais parmi les titres les mieux notés de 2021. Inutile de dire que Tales of Arise a été un grand succès pour l’éditeur japonais. Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires quelques jours seulement après sa sortie, ce qui en fait immédiatement le jeu Tales le plus vendu de tous les temps.

En ce qui nous concerne, il mérite son succès. Le titre a dépassé nos attentes et nous lui avons attribué un impressionnant 9/10 dans notre Test de Tales of Arise sur PS5. Nous avons conclu: « Avec ses paysages pittoresques insufflant un réel sens de l’aventure, c’est facilement l’un des jeux de contes les plus forts et les plus cohérents à ce jour. Des cinématiques dramatiques et des moments mémorables des personnages aident à vendre une histoire intrigante, tandis qu’un système de combat satisfaisant devient de plus en plus engageant au fur et à mesure que votre groupe prend de l’ampleur. Un voyage fantastique et modernisé avec toutes les qualités gratifiantes d’un JRPG classique. «

Mais cela suffit de notre part – nous voulons savoir ce que vous pensez de Tales of Arise. Quelle note d’examen lui donneriez-vous ? Comme toujours, votez dans nos sondages, puis cimentez votre verdict dans la section commentaires ci-dessous.