Sondage : Quelle note donneriez-vous à Ratchet & Clank : Rift Apart ?

Le magnifique Ratchet & Clank: Rift Apart exclusif à la PlayStation 5 est disponible depuis quelques semaines maintenant et, comme toujours, vous demandait beaucoup votre avis. Le jeu de plateforme d’action d’Insomniac a brillamment réussi avec les critiques, ce qui en fait l’un des titres les plus appréciés de la génération PS5 jusqu’à présent – ​​mais en supposant que vous l’ayez réellement joué, ressentez-vous la même chose?

Dans notre propre revue Ratchet & Clank: Rift Apart PS5, nous avons attribué au jeu un score « excellent » de 8/10. Nous avons écrit: « Ratchet & Clank: Rift Apart est le meilleur jeu de la série depuis Ratchet & Clank: A Crack in Time, que les fans de la franchise reconnaîtront comme des éloges. C’est l’un de ces jeux qui est vraiment vraiment, vraiment bien. »

Alors, quelle note donneriez-vous à Ratchet & Clank : Rift Apart ? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous une évaluation honnête dans la section commentaires ci-dessous.