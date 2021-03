Sondage: Quelle franchise Bethesda manquera le plus à la PS5?

Oui, il y a quelques ambiguïté continue dans la formulation de Microsoft, mais de nombreux fans de PlayStation se retrouvent probablement piégés dans la première étape du deuil: le déni. Phil Spencer et ses cohortes pourraient probablement encore être un peu plus clair, mais l’écriture est sur le mur: une fois Deathloop et Ghostwire Tokyo sortis, en dehors des jeux de service en cours comme Fallout 76 et The Elder Scrolls Online, un jeu Bethesda ne sortira plus sur une plate-forme PlayStation.

C’est un développement perturbateur et extrêmement décevant, qui menace de bouleverser le statu quo de l’industrie. Bien qu’il n’y ait rien ouvertement surprenant à propos de cette décision – Bethesda était un éditeur qui pompait régulièrement des problèmes commerciaux – cela signifie que l’ensemble des logiciels de la PlayStation 5 est destiné à être globalement plus faible. Vous avez peut-être votre propre opinion sur les franchises Fallout, DOOM et The Elder Scrolls – mais ce sont incontestablement des franchises importantes à perdre.

Mais quelle est la plus grande perte pour la console de nouvelle génération de Sony dans son ensemble? Entre Wolfenstein et Dishonored, l’écurie de Bethesda est grande et variée – et elle s’agrandit même avec le prochain Indiana Jones. Quelle marque absente va le plus nuire à PlayStation et que peut faire le géant japonais pour combler les lacunes laissées pour compte? Naviguez jusqu’à l’acceptation dans la section commentaires et faites-nous savoir le plus gros échec dans le sondage ci-dessous.