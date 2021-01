Sondage: Quelle est votre variante de console Nintendo 64 préférée?

Récemment, nous avons examiné ce que nous considérons comme les consoles les plus sexy jamais créées par Nintendo. L’équipe NL s’est réunie dans notre espace de bureau en ligne pour rassembler une belle liste restreinte sur laquelle vous avez voté. Nous étions très satisfaits de cette gamme, bien que les lecteurs aux yeux d’aigle aient peut-être remarqué une console particulièrement sinueuse qui manquait à notre liste: la Nintendo 64.

Soyez assuré, cher lecteur, que son exclusion ne s’est pas faite sans discussion animée. Bien que nous soyons tous d’accord pour dire que la console a un logiciel stellaire à son nom, Team NL est divisée quant à la valeur esthétique de la machine 64 bits. Certains d’entre nous pensent qu’il est là-haut avec le plus beau matériel jamais fabriqué, un sentiment seulement renforcé par le « KER-CHUNK » satisfaisant émis lorsque vous placez une cartouche dans son emplacement ou claquez l’un de ses nombreux périphériques ‘Pak’ à l’arrière du manette. Les autres membres de l’équipe, cependant, ne peuvent pas voir que c’était autre chose qu’un gros « jouet » fade, avec des coussinets Fisher-Price de couleur primaire et des styles volumineux et non sophistiqués. Différents coups.

Indépendamment de nos propres querelles, nous voulions donner à la machine 64 bits sa chance de briller et de donner toi la chance de voter sur votre variante préférée. Après tout, 2021 est le 25e anniversaire de la console et nous espérons que Nintendo aura une surprise ou deux en réserve pour célébrer le système qui a amené le monde du jeu sur console dans la troisième dimension polygonale. Doigts croisés.

Mais avant d’arriver au sondage, rappelons-nous les principales variantes de la console qui étaient disponibles …

Les variantes de la console Nintendo 64

Dans ce bref tour d’horizon, nous avons exclu quelques éditions obscures qui n’ont été lancées qu’au Japon. Le site Web Console Variations a une liste pratique et complète de chaque N64 jamais créé, alors vérifiez si vous êtes intéressé par la version All Nippon Airlines (essentiellement une console au charbon de bois standard avec un autocollant), la Hyundai sud-coréenne Variante Comboy (une autre version régulière avec un changement de nom pour contourner une interdiction d’importation à l’époque), ou le tristement célèbre IQue plug-and-play de Chine.

La Nintendo 64 standard ‘Charcoal’

© Nintendo Life

L’original et le meilleur? La console standard mélange des lignes droites avec des bords incurvés, une légère bosse le long du bord avant dissimulant le port d’extension de RAM et des évents subtils menant vers l’arrière vers un emplacement de cartouche encastré souligné de « portes de baie » gris clair. Les ports du contrôleur portent la même couleur avec deux pieds de pilier robustes encadrant l’avant et gardant tout solide et symétrique.

C’est élégant et élégant – peut-être un peu droit, mais il a aussi de la personnalité. Le pavé de commande peut être source de division, mais la console elle-même est un beau bloc solide de plastique et de métal.

La série ‘Funtastic’

© Nintendo Life

Le spectre arc-en-ciel de modèles transparents que Nintendo a produits quelques années après les débuts de la console portait le label «Funtastic». On peut soutenir que tous ceux qui voulaient un N64 en avaient déjà acheté un au moment de leur arrivée, et c’était bien longtemps avant que les mises à jour incrémentielles ne deviennent une chose sur le marché des consoles de salon.

Ça a l’air familier …

Pourtant, Nintendo était habitué à vendre des variantes de couleur pour ses gammes Game Boy, et il était rafraîchissant de voir sa console de salon phare suivre l’exemple d’Apple (ces options de couleur ressemblaient étrangement aux options de couleur élégantes des iMac de l’époque) et offrir une gamme de couleurs pour la console elle-même, pas seulement les touches de commande.

À l’époque, nous avons trouvé très difficile de justifier l’achat d’une deuxième console juste d’avoir une teinte différente, bien que plusieurs membres de la Team NL comptent un ou deux de ces N64 «Funtastic» dans nos collections de nos jours.

Nintendo a initialement produit les six couleurs suivantes dans la série:

Orange feu / Orange soleil

Violet raisin / Bleu nuit

Glace bleue

Vert jungle

Noir fumée / noir clair

Pastèque Rouge / Rouge Feu

Voilà une collection de consoles et de manettes Nintendo 64! 😍😍😍#retrogaming #gamersunite pic.twitter.com/SZaFDKqJin– Lord Ass! 🕹️ (@Lord_Arse) 4 janvier 2016

Deux autres variantes bicolores étaient également disponibles en fonction de votre région, chacune avec un fond blanc clair et la moitié supérieure tirée des lignes Ice Blue ou Watermelon Red respectivement. Ce dernier est particulièrement beau si vous pouvez trouver un exemple où la moitié blanche n’a pas commencé à jaunir:

Il y a quelques variantes plus colorées que nous n’inclurons pas ici – encore une fois, voir Variations de console pour plus de détails sur les consoles bicolores Daiei Hawks et JUSCO 30th Anniversary Edition exclusives au Japon.

Le Pikachu Nintendo 64s

Une poignée de consoles Pikachu N64 lancées alors que Pokémania battait son plein. Chacun comportait un Pikachu intégré dans le côté droit sur le dessus, avec la forme du N64 standard apparemment étiré sur le côté droit pour accueillir le petit gars jaune. Son pied droit était le bouton de réinitialisation et ses joues se sont allumées en rouge lorsque vous avez appuyé sur le bouton d’alimentation en forme de Poké Ball sur la gauche.

La moitié inférieure de la console (et son contrôleur d’accompagnement) était jaune, tandis que la moitié supérieure venait dans l’une des trois couleurs; l’Occident n’a reçu que la variante bleu foncé, tandis que les joueurs japonais pouvaient choisir entre une version bleu clair ou orange.

D’une part, les joues lumineuses et les détails vont au-delà de ce à quoi nous nous attendions et nous ne pouvons pas nous empêcher de l’adorer. Cependant, retirer mentalement le Pokémon sur le dessus et la console en dessous est un peu désordonné. Nous sommes un peu déchirés dessus.

Les régions PAL ont également un autre Pokémon N64 – la console Battle Set (voir ci-dessus). C’est un N64 standard en termes de design (il n’y a pas de Pikachu sur celui-ci), bien qu’il ajoute des graphiques et emprunte les couleurs de la version Pikachu Dark Blue (et retourne la moitié jaune sur le dessus du pavé de commande).

La Nintendo 64 ‘Gold’

Enfin, nous arrivons sans doute à la pièce de résistance du canon de la console Nintendo 64: le modèle en or.

Jamais sorti en Europe, cette belle chose était une exclusivité Toys « R » Us. Pas grand chose de plus à dire, vraiment; il suffit de regarder à nouveau là-haut, de contempler sa majesté. Et dommage pour nous, pauvres Européens – le seul or que nous ayons examiné était un ensemble en édition limitée contenant un Charcoal N64 standard et un contrôleur en or.

Alors, un tampon d’or que tu devais acheter une console entière pour mettre la main dessus. «Débarassez-vous!», Comme on dit autour de ces parties.

Nous avons donc brièvement récapitulé les principales variantes, mais quelle est votre préférée? Faites défiler vers le bas et faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous:

Pouvez-vous imaginer une Nintendo 64 Classic Mini disponible dans chacune de ces couleurs Funtastic? …

Pendant que nous nous dirigeons vers un petit « moment », n’hésitez pas à nous faire savoir ci-dessous quel (s) N64 vous avez dans votre collection rétro.



Lectures complémentaires: