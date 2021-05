Sondage: quel score de révision donneriez-vous en retour?

QAZQA Ventilateur de plafond blanc - Fresh 3

Ampoule incluse:Nee Spécifications: Fonctions supplémentaires:Pas dimmable Ventilateur de plafond multifonctionnel moderne et élégant à six pales fini en blanc et en bois. Vous choisissez de quel côté la touche finale! Le Fresh 3 est idéal pour chaque pièce où vous voulez une brise fraîche et rafraîchissante, s'intègre parfaitement dans un design moderne. Le ventilateur a deux chaînes. L'un pour contrôler la lumière et l'autre pour contrôler le ventilateur. De plus, ce ventilateur de plafond Fresh 3 a une position d'été pour le refroidissement et une position d'hiver pour faire circuler l'air chaud vers le bas D'une largeur de 80 cm, ce ventilateur est suffisamment large pour garantir une bonne circulation de l'air dans l'espace de votre choix. La plaque de montage a un diamètre de 16 cm. Avec 42,4 décibels, ce ventilateur de plafond est silencieux avec un moteur à courant alternatif et garantit que vous profitez d'un ventilateur de haute qualité et d'un éclairage économe en énergie en même temps. Le ventilateur de plafond parfait pour votre chambre, salon ou bureau pour un espace rafraîchissant et frais. Pour faire briller le Fresh 3, une source lumineuse allant jusqu'à 60 watts (petite douille E14) est requise.800 mm x 365 mm ( d x h )