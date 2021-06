Sondage : quel était votre jeu PS5 et PS4 préféré à l’E3 2021 ?

Eh bien, c’était ça, alors. Le débat va faire rage concernant E3 pertinence continue, mais bien qu’il s’agisse d’un spectacle incontestablement faible de la part d’une persuasion PlayStation, nous avons quand même vu une solide sélection de jeux PlayStation 5 et PS4 à venir. La question est : quelle était votre préférée et pourquoi ? Nous incluons des annonces et des bandes-annonces de Fête du jeu d’été en cela – nous devons composer les chiffres, après tout – et notre liste complète est intégrée ci-dessous.

Les critères d’inclusion sont que le jeu doit arriver sur une plate-forme PlayStation – pas de Starfield, alors, malheureusement – ​​et devait également recevoir une nouvelle bande-annonce ou une démo de gameplay lors de l’un des flux de la semaine dernière. Cela signifie que nous n’incluons pas, par exemple, le projet de Deviation Games, car bien qu’il ait annoncé un partenariat d’édition avec Sony – eh bien, il n’a pas en fait avez quelque chose à montrer, n’est-ce pas? Vous devez choisir trois titres dans le sondage.

Nous clôturerons le vote le Vendredi 18 juin à 12h BST et le jeu avec le plus de votes remportera le prix le moins convoité. Pour quoi votez-vous ? Faites-nous savoir ci-dessous.