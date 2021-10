Sondage : quel est le meilleur jeu GTA sur PlayStation ?

GTA, ou Grand Theft Auto, est sans doute la plus grande marque de jeux, rivalisant avec des mastodontes comme Super Mario et Call of Duty. Créée à l’origine pour la PlayStation et le PC en 1997 par le développeur écossais DMA Design – qui allait se rebaptiser Rockstar North – la série a expédié plus de 350 millions d’unités au cours de ses 20 ans de durée de vie. Et maintenant, nous voulons connaître vos favoris personnels.

GTA a une longue et illustre histoire couvrant toutes les consoles de salon de Sony, ainsi que son premier portable. La série a commencé comme un jeu d’aventure de haut en bas, où vous pouviez voler des voitures et les utiliser pour accomplir des missions accessibles depuis des cabines téléphoniques. Le premier volet présentait son trio de cartes emblématiques d’inspiration américaine : Liberty City, San Andreas et Vice City.

En 2001, Rockstar a bouleversé à jamais le paysage du jeu vidéo avec GTA 3, une version 3D de ses titres PS1 qui vous permettait d’explorer son bac à sable à votre guise. Ce jeu historique a eu un impact profond sur l’industrie dans son ensemble et a joué un rôle important dans l’établissement du genre du monde ouvert, qui allait être adopté par Ubisoft, Sony et bien d’autres.

Mettant en vedette des stars hollywoodiennes comme Ray Liotta et Samuel L. Jackson, GTA n’est pas seulement une série de jeux vidéo populaire, mais s’est également inscrite dans la culture populaire. Avec d’énormes bandes sonores sous licence et des dizaines et des dizaines de personnages emblématiques, la franchise est considérée comme l’une des plus appréciées de l’industrie, remportant des critiques élogieuses en cours de route.

Et maintenant, nous avons besoin de vous pour nous aider à mettre de l’ordre dans les jeux PlayStation. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les principaux épisodes de la série, remontant de 1997 à nos jours. Nous avons besoin que vous donniez à chacun une note de révision, afin que nous puissions analyser les données et vous apporter une liste définitive de tous les jeux, classés du pire au meilleur.

Alors qu’est-ce que ce sera? GTA 3 est-il votre tasse de thé préférée ou préférez-vous GTA: San Andreas et le café chaud ? Évaluez à l’aide du widget et partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.

Les évaluations se terminent le 5 novembre, et notre article sur les résultats devrait être publié le même jour, alors obtenez vos votes pendant que vous le pouvez.

Quel est le meilleur jeu GTA ? Volez une voiture, conduisez-la d’une falaise et vivez pour raconter l’histoire dans la section des commentaires, et assurez-vous de revenir bientôt pour le classement final, tel que déterminé par vous.