Sondage: Quel anime devrait avoir une version live-action? Le résultat était surprenant

Lit coffre design grande tête de lit vendu avec deux tables de chevet LIVE - Couleurs - Velours Taupe, Tailles - 160x200

Améliorez l'esthétique votre chambre à coucher dans un style contemporain en accueillant avec ce magnifique lit Votre suite parentale a besoin d'un changement? Ou peut-être vous préparez une chambre pour les visiteurs? Quelle que soit la retraite reposante que vous améliorez, ce lit contemporain est le choix idéal pour commencer. Non seulement il offre un endroit confortable, mais il donne un ton élégant à l'ensemble de votre pièce. Le cadre de lit aux lignes épurées est fabriqué avec un revêtement splendide, et présente un attrait contemporain grâce à des détails élégants et son revêtement en velours, capitonné sur la tête de lit. Une qualité irréprochable Son sommier en fer de qualité supérieure et sa tête de lit design présentant une silhouette rectangulaire enveloppée d'un rembourrage en mélange de polyester capitonné montrent une qualité incomparable et rendent le grand lit durable, tandis que le rembourrage en mousse offre une douceur et un confort supplémentaires. Son sommier en fer séparé en deux parties. La hauteur de la tête de lit vous donne le confort absolu tout en donnant à votre décor un style et un goût luxueux. Le capitonnage décore la tête de lit capitonné pour lui donner une touche élégante et moderne avec un attrait à la fois contemporain et avant-gardiste grâce à l'un de ses côtés incliné. Ce lit capitonné est livré avec un sommier coffre. Rangez vos draps en économisant de l'espace et en rendant votre décor unique grâce aux couleurs vives de ce lit design. Le résultat donnera un look particulièrement élégant qui accentuera le style de plusieurs meubles dans votre pièce. Compris dans le prix : Sommier + Tête de lit + Deux tables de chevet Dimensions disponible : 160X200 ET 180X200