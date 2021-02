Sondage: Que pensez-vous du portage des exclusivités PS4 sur PC?

Tout d’abord, c’était Horizon Zero Dawn, maintenant c’est Days Gone ce printemps. Ensuite, une «liste entière» d’exclusivités PlayStation 4 sera portée sur PC. Dans le cadre de l’interview de GQ Magazine qui a confirmé la nouvelle que Deacon St.John trouverait une nouvelle maison sur l’ordinateur personnel, le patron de PlayStation Jim Ryan a déclaré que la base de fans de la plate-forme n’avait pas de «réaction indésirable massive» au port PC de Guerrilla Games ‘ IP la plus récente – il n’a clairement pas lu certains de vos messages dans la section des commentaires de Push Square. Nous plaisantons, mais que pensez-vous honnêtement de ce qui semble être un grand nombre d’anciennes exclusivités PS4 qui arrivent maintenant sur PC?

Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de Jim Ryan selon laquelle cette opportunité peut «exposer ces grands jeux à un public plus large et reconnaître l’économie du développement de jeux»? Ou pensez-vous que Sony devrait conserver ses titres propriétaires pour que la PS5 et la PS4 restent des achats incontournables? Ryan a dit que c’était une « décision assez simple » à prendre. Vous devez maintenant rendre votre propre verdict dans notre sondage et développer vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.