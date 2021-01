Sondage: Quand pensez-vous que le prochain état des lieux de Sony aura lieu?

Les diffusions State of Play de Sony sont devenues un véritable moment fort de ces derniers temps – d’autant plus que la pandémie de coronavirus en cours a mis fin à de nombreux événements de jeu en direct. Le géant japonais a affiné son format de vitrine au cours des deux dernières années, avec des informations plus approfondies sur des titres comme Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part II, faisant beaucoup pour aider à vendre leurs visions respectives.

Mais maintenant que la PS5 est lancée et que nous attendons la première année complète de la console sur le marché, nous devons nous demander quand Sony fera son prochain pas. La société envisage une autre année à succès pour PlayStation, avec un certain nombre de jeux exclusifs déjà prévus pour la sortie au cours des 12 prochains mois.

Pour récapituler, nous avons Destruction AllStars, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok dont le lancement est prévu pour 2021. Et bien que nous ne soyons pas tout à fait vendus sur le comme Ragnarok sortant réellement cette année, l’arrivée de quelques-uns de ces jeux donne à Sony beaucoup à penser.

Et donc avec cela à l’esprit, quand pensez-vous que le prochain State of Play aura lieu? Pouvez-vous le voir se produire bientôt? Destruction AllStars arrive sur PlayStation Plus en février, après tout – mais peut-être que Sony ne s’embêtera pas avec une projection complète? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous vos meilleures prévisions dans la section commentaires ci-dessous.