Sondage Ps5: Comment Aimez Vous L'apparence De La Ps5?

le Apparence de la PS5 n’est plus un secret. Le look inclut enfin la légendaire forme en V, qui a fait l’objet de vifs débats à l’approche du dévoilement. Et en termes de couleur, il n’y a pour l’instant qu’une seule constellation en noir et blanc avec des accents bleus.

À quoi ressemble la PS5? Ci-dessous, nous avons inclus quelques images qui montrent la PlayStation 5 dans toute sa splendeur. Tel est le look de la nouvelle console Sony.

© Divertissement interactif Sony

© Sony

© Sony © Sony

© Sony © Sony

Mais qu’est ce que tu penses? Cela valait-il la peine d’attendre sur le plan purement externe? Trouvez-vous la console de nouvelle génération de Sony bien comparée à la PS4 et à la PS4 Pro ou a-t-elle l’air trop futuriste?

Si vous avez voté, vous êtes également invités à écrire votre avis dans les commentaires et à discuter avec nous de l’apparence de la PS5. Nous attendons vos commentaires.

