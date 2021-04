Sondage: PlayStation Plus Video Pass est-il le bon moyen d’étendre PS Plus?

Comme vous le savez peut-être déjà ou non, Sony a introduit quelque chose appelé PlayStation Plus Video Pass. Il s’agit d’un ajout à PS Plus, qui permet aux abonnés d’accéder à «plus de 20» films et émissions de télévision de Sony Pictures. Un nouveau contenu vidéo sera apparemment ajouté tous les trois mois.

Cependant, le pass n’est actuellement disponible qu’en Pologne. En effet, Sony estime que l’audience polonaise de PlayStation fait de la région le meilleur endroit pour exécuter sa phase de «test», sur la base des données d’utilisation. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun engagement envers d’autres territoires n’a été pris.

Encore une fois, Sony ne fait que «tester» les eaux avec le PlayStation Plus Video Pass – il ne deviendra pas nécessairement une inclusion mondiale. Mais si cela devenait un succès en Pologne, et Sony a fait l’apporter dans d’autres régions, seriez-vous heureux de l’avoir? Comme toujours, nous voulons connaître vos pensées. Votez dans notre sondage, puis donnez-nous votre opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.