Sondage: PlayStation perd-il du terrain sur Xbox?

Ah, les guerres de console. Bien qu’ils n’existent pas sous la forme brute que beaucoup aimeraient percevoir, il est indéniable que des entreprises comme Sony et Microsoft sont en concurrence les unes avec les autres. Et ici même en avril 2021, cinq mois après le lancement de la PlayStation 5, PlayStation et Xbox s’affrontent à nouveau. Il est évidemment très tôt en ce qui concerne cette nouvelle génération de consoles, mais étant donné le récent cycle d’actualités, est-il juste de dire que la Xbox gagne du terrain sur PlayStation? Le géant japonais laisse-t-il filer son avance après des années d’immenses succès sur PS4? Comme toujours, nous voulons votre avis sur la question.

Du côté de la Xbox, il ne fait aucun doute que Game Pass a propulsé la marque vers l’avant. Game Pass est devenu le visage convivial de la Xbox, et il arrive à un point où de nombreux fans de PlayStation soutiendraient que Sony doit répondre (et les rumeurs disent que ce sera le cas). Mais ce n’est pas seulement la valeur perçue du Game Pass qui fait des dégâts – c’est le supposé manque de communication de Sony sur ses plans pour l’avenir.

La nouvelle PlayStation – la société dirigée par Jim Ryan – ne fait pas les choses à la lettre. Au cours de toutes nos années passées à couvrir la marque, nous n’avons jamais pensé qu’elle était aussi imprévisible. Au cours de la dernière année environ, il a pris l’habitude de faire des annonces importantes de nulle part. Avant la grande révélation de la PS5, le silence de Sony était assourdissant. Il y avait des fuites et des rumeurs partout, mais la firme n’a rien fait d’autre que de s’asseoir et d’attendre que son heure brille. Lorsque la révélation a finalement eu lieu, le discours en ligne a été renversé et Sony a presque immédiatement repris le dessus.

Et nous évoquons le discours en ligne parce que c’est de là qu’émane une grande partie de la négativité actuelle autour de PlayStation. Maintenant, nous savons tous que des sites Web comme Push Square existent dans une sorte de bulle hardcore – du moins en partie. Les opinions partagées par les personnes qui suivent l’industrie du jeu au quotidien ne sont pas nécessairement celles d’un public beaucoup plus large. Cependant, la bulle hardcore est souvent l’endroit où les perceptions sont implantées, prêtes à se répandre sur le marché de masse – et c’est ce qui se passe avec la réputation de Sony en ce moment; l’idée que la Xbox fait des vagues et que la PlayStation est devenue grosse et paresseuse, gorgée du succès susmentionné de la PS4.

Le prix de 70 € pour les jeux PS5 de première partie. L’absence de tout commentaire officiel sur la pénurie actuelle de stock PS5. La fermeture des magasins PS Vita et PS3. La nouvelle que MLB The Show 21, développée par Sony, sera gratuite * sur Game Pass le jour même de sa sortie sur PS5 et PS4 au prix fort. C’est une mauvaise presse, et tout s’additionne.

C’est une pente glissante, et nous l’avons déjà vu se produire avec la PS3 – l’ère du «Sony arrogant». Mais est-ce vraiment une comparaison juste? Après tout, nous ne devons pas oublier que la PS5 se vend extrêmement bien, même si l’achat d’une console reste un cauchemar pour le consommateur moyen. La négativité qui entoure PlayStation en ligne est-elle vraiment aussi importante que certaines personnes le pensent? Ou est-ce exagéré?

Encore une fois, nous voulons savoir ce que vous pensez. Votez dans nos sondages, puis donnez-nous votre opinion honnête sur la situation actuelle de PlayStation dans la section commentaires ci-dessous.