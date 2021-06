Sondage : l’E3 2021 a-t-il été nul ?

Croyez-le ou non, E3 2021 est venu et reparti, et c’était… Eh bien, nous avons déjà fait nos propres pensées assez clairement. Comme toujours, cependant, nous voulons votre avis. Compte tenu de toutes les annonces et actualités liées à PlayStation, avez-vous apprécié l’E3 2021 ?

Le consensus général en ligne semble être que l’E3 était un peu merdique cette année – et nous sommes sûrs que certains d’entre vous diraient que c’est le mettre à la légère. Il ne fait aucun doute que la pandémie de coronavirus a eu un impact sur les développeurs, grands et petits, et nous ressentons toujours les ondes de choc dans toute l’industrie. Mais si les éditeurs ne sont pas vraiment prêt pour l’E3, et ils ne le font pas vraiment ont quelque chose à montrer, devraient-ils participer à l’événement pour commencer ? Sans doute pas, car cela semble juste énerver les gens.

Et donc nous demandons : l’E3 2021 a-t-il été nul ? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous une opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.