Sondage : Ghost of Tsushima est sorti il ​​y a un an aujourd’hui – Quelle note de critique lui donneriez-vous maintenant ?

Ghost of Tsushima est sorti sur PlayStation 4 le 17 juillet 2020, ce qui signifie qu’il a un an aujourd’hui. L’exclusivité PS4 a été extrêmement bien accueillie par les joueurs et les critiques, et est devenue un blockbuster commercial pour Sony. Le développeur Sucker Punch a également fait un excellent travail en soutenant le jeu une fois qu’il a été sur le marché, en fournissant des mises à jour gratuites notables, comme un mode New Game + et un composant coopératif complet appelé Ghost of Tsushima Legends.

En regardant notre critique de Ghost of Tsushima PS4, nous sommes toujours d’accord avec l’évaluation. Ghost of Tsushima reste l’un de nos titres mondiaux ouverts préférés absolus de la dernière génération, et, bien sûr, il joue encore mieux sur PS5. C’est toujours un jeu absolument magnifique, complété par un système de combat extrêmement satisfaisant – et il est probablement sur le point de s’améliorer encore avec le prochain Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Mais que pensez-vous de Ghost of Tsushima, maintenant qu’il a un an ? Votre opinion a-t-elle changé? Votez dans nos sondages, puis coupez à travers la horde mongole dans la section commentaires ci-dessous.