Sondage: évaluez vos jeux PS3 préférés

Très bien tout le monde, nous avons besoin de votre aide. Dans un mouvement que nous n’avons pas du tout volé à nos amis les plus chers chez Nintendo Life, nous avons décidé de classer les 50 meilleurs jeux PlayStation 3. La console de dernière génération de Sony ayant fermé sa vitrine numérique en juillet, cela semble être le moment opportun pour se souvenir de certains des meilleurs jeux du système – et le garçon avait-il des bangers.

La PS3 représentait une période un peu étrange pour Sony. Le géant japonais sortait de l’arrière de la console de salon la plus vendue jamais conçue – la PS2 – et beaucoup diraient que l’orgueil a faussé le point de vue de la société. Les premières années de la PS3 ont été un réveil; L’architecture CELL unique du système en a fait un élément technologique problématique pour les développeurs tiers, et son prix infâme de «599 dollars américains» a suffi à ébranler les consommateurs.

Il a fallu quelques années à la PS3 pour vraiment atteindre son objectif. Kazuo Hirai a dirigé une restructuration importante chez Sony et PlayStation, et avec cela, l’accent a été mis sur les jeux vidéo de qualité. C’est là que les efforts généralement remarquables des studios propriétaires de Sony ont été mis en évidence pour la première fois; la PS3 a pratiquement jeté les bases de l’immense popularité du catalogue exclusif de la PS4.

