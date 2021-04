Sondage: Êtes-vous vendu sur Ratchet & Clank: Rift Apart?

SILAMP Néon Flexible LED 220V 2835 120LED/m (vendu sur mesure au mètre) - Blanc Froid 6000K - 8000K

Illuminez les pièces, intérieures et extérieures, de votre choix et sans vous soucier de l'agencement des meubles ou des surfaces grâce au Néon LED Flexible 2835 220V 120LED/m (vendu sur mesure au mètre). Les caractéristiques du Néon LED Flexible 2835 220V 120LED/m (vendu sur mesure au mètre) Un éclairage non agressif Le néon LED flexible propose une diffusion homogène et non agressive pour les yeux grâce à sa gaine opaque. Adaptable à tous les environnements Ce néon LED Flexible est adaptable à tous vos environnements. Avec son indice de protection IP65, il est immunisé contre les projections d'eau et la poussière. Il peut donc être utilisé en intérieur et en extérieur. Totalement flexible, ce produit LED pourra s'adapter à toutes les formes des meubles, des murs ou plafonds. Une installation simplifiée Ce produit LED est sécable chaque mètre au niveau des zones sombres ou des ciseaux. Une fois la découpe effectuée, raccordez le connecteur d'alimentation électrique au connecteur en H. Veillez à insérer le côté le plus pointu dans le néon. Vérifiez bien que les connexions soient alignées entre le circuit électrique à l'intérieur du ruban et votre connecteur en H. Reliez votre connecteur en H au câble d'alimentation et vous n'avez plus qu'à brancher votre luminaire au secteur. Certification et normes de sécurité Ce produit LED vous propose une durée de vie exceptionnelle de 20 000 heures. Également, comme tous nos produits, celui-ci est certifié CE et est classé A+ sur l'échelle énergétique européenne. Retrouvez ici nos accessoires de connexion pour néons LED flexibles Cache de protection et connecteur électrique non inclus. Coupez seulement au niveau des zones sombres ou des ciseaux. #Fiche Technique# Néon LED Flexible 2835 220V 120LED/m (vendu sur mesure au mètre) Puissance Consommation: (en Watt) 8W/m Tension: (en Volt) 220-230V AC Luminosité totale: (en Lumens) 500 lm Angle d'éclairage: 120° Indice de Protection: (en IP) IP65 Temp. de fonctionnement: -10°C à +45°C Dimensions: (en centimètre) 100 x 2 x 1 Classe Énergétique: A+ Garantie: 2 ans Durée de vie: 20 000h Certification: CE #Guides utiles# Comment installer un éclairage LED d'extérieur de qualité ? Des idées pour aménager votre éclairage LED d'intérieur Éclairer son commerce avec des luminaires pour magasin