Sondage : Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour septembre 2021 ?

Les jeux PlayStation Plus de septembre ont été officialisés et nous avons eu plus de temps que d’habitude pour rassembler nos réflexions sur la programmation de ce mois-ci. En effet, la sélection a été correctement leakée quelques jours avant la grande annonce. Cela a divisé les opinions à l’époque, mais qu’en est-il maintenant ? C’est ce que nous sommes ici pour découvrir.

Pour rappel, les jeux PS Plus de septembre 2021 sont les suivants : Overcooked : All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4) et Predator : Hunting Grounds (PS4).

La principale critique que nous avons vue flotter est que Overcooked et Predator sont tous deux destinés à plusieurs joueurs. Hitman 2, quant à lui, est un excellent jeu solo, mais il a été mis en vente de nombreuses fois au cours des deux dernières années. Pas exactement à son apogée.

Mais assez d’analyses : que pensez-vous des jeux PS Plus de septembre ? Comme toujours, votez dans nos sondages, puis donnez-nous une opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.