Sondage : Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour novembre 2021 ?

Le week-end dernier est passé sans fuite PlayStation Plus, et pour la première fois en cinq mois, nous pensions que Sony avait enfin réussi à garder un secret. Tout allait bien jusqu’à mercredi matin, lorsqu’une fuite tardive a fait son chemin en ligne – et devinez quoi? C’était, encore une fois, 100 pour cent correct.

La fête a donc été gâchée, mais au moins la gamme PS Plus de novembre est charnue. En supposant que vous ayez PlayStation VR, vous obtenez un total de six jeux dans le cadre de votre abonnement.

Pour commencer, nous avons des problèmes de première classe sur PS5 et PS4. Ce titre multijoueur original est apparu lors de la dernière émission State of Play de Sony, et… eh bien, disons simplement que ce n’est pas le genre de jeu que les gens voulaient voir pendant une émission. Ce sera peut-être amusant à jouer, cependant?

Poursuivant le multijoueur compétitif, le très divertissant (et sans doute négligé) Knockout City est à gagner, également sur PS5 et PS4. Et pour terminer, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – le remaster PS4 du RPG PS3 bourré d’action. Toujours un jeu solide, même si certaines parties n’ont pas particulièrement bien vieilli.

Ensuite, nous avons les jeux PSVR – trois d’entre eux, pour être précis. The Walking Dead: Saints & Sinners est rejoint par The Persistence et Until You Fall. Dans l’ensemble, il s’agit du plus grand transport PS Plus depuis un certain temps.

Mais êtes-vous vraiment satisfait de cette sélection ? Comme toujours, nous voulons savoir – alors votez dans nos sondages, puis donnez-nous une opinion brutalement honnête dans la section commentaires ci-dessous.