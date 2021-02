Sondage: Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour mars 2021?

La gamme de jeux PlayStation Plus pour mars 2021 a été confirmée et, à notre humble avis, c’est un autre mois formidable pour les abonnés. Sony a apparemment fait tout son possible avec PS Plus depuis le lancement de la PS5, et il ne semble pas que cela ralentira de si tôt: les offres de mars incluent l’intrigant casse-tête Maquette sur le système de génération actuelle, accompagné d’un rôle- jouer au blockbuster Final Fantasy VII Remake et au jeu de tir de butin inconditionnel Remnant: From the Ashes sur PS4. L’aventure PSVR Farpoint est également à gagner le mois prochain.

Mais que pensez-vous de la sélection PS Plus de mars? Est-ce une autre grande victoire pour Sony, ou est-ce que c’est en deçà des mois précédents, à votre avis? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous vos pensées honnêtes dans la section commentaires ci-dessous.