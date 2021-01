Sondage: Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour février 2021?

Écoutez, nous ne voulons pas colorer l’opinion de qui que ce soit avant même que ce sondage ne soit publié, mais wow, quel mois! La gamme PlayStation Plus de février semble avoir rencontré une positivité presque universelle. La sélection comprend non pas une, mais deux nouvelles versions PS5 sous la forme de Destruction AllStars et Control: Ultimate Edition (cette dernière est également disponible sur PS4). Et ils sont soutenus par le charmant Concrete Genie exclusif à PS4. Pas mal, non?

Comme toujours, c’est votre opinion qui compte. Êtes-vous satisfait des jeux PS Plus de février? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous vos pensées honnêtes dans la section commentaires ci-dessous.