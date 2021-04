Sondage: Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour avril 2021?

Les jeux PlayStation Plus d’avril 2021 ont été officiellement annoncés et, comme toujours, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Au cas où vous l’auriez manqué, la gamme comprend Oddworld: Soulstorm sur PS5, et elle est rejointe par Days Gone et Zombie Army 4: Dead War sur PS4. Non, nous n’avons pas en quelque sorte sauté le temps jusqu’en octobre par accident, et non, nous ne savons pas pourquoi Sony a opté pour un thème zombie au milieu du printemps. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

En supposant qu’Oddworld: Soulstorm vaut votre temps (nous sommes en train de l’examiner en ce moment), c’est une autre sélection PS Plus solide. Cependant, l’inclusion de Days Gone a inévitablement frotté certaines personnes dans le mauvais sens. Après tout, le titre du monde ouvert est déjà disponible dans le cadre de la collection PS Plus sur PS5. C’est également sur PS Now, l’autre service d’abonnement moins populaire de PlayStation (mais c’est une conversation complètement différente).

Êtes-vous satisfait des jeux PlayStation Plus d’avril? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.