Sondage : Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour août 2021 ?

Un autre mois, un autre PS Plus les jeux révèlent. La programmation d’août a en fait été divulguée quelques jours avant l’annonce officielle, par nul autre que Sony lui-même. En tant que tel, on a l’impression que les gens ont eu plus de temps pour gémir et gémir à propos de ce qui est, en toute justice, un mois assez ennuyeux. Eh bien, à première vue, en tout cas.

Donc, pour récapituler, les abonnés ont accès à Hunter’s Arena: Legends sur PS5 et PS4, ainsi qu’à Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvllle et Tennis World Tour 2 sur PS4. Encore une fois, il est assez facile de voir pourquoi certaines personnes pourraient se plaindre. Étant une nouvelle version, Hunter’s Arena: Legends pourrait en fait être vraiment bien, mais le fait qu’il s’agisse du genre battle royale lèvera immédiatement un drapeau rouge pour beaucoup.

Plants vs. Zombies, de l’avis de tous, est un « tireur » amusant et bien conçu, mais ce n’est pas le genre de jeu qui va épater les gens. Et enfin, Tennis World Tour 2, c’est bien… du tennis. Si vous n’aimez pas déjà le sport, il y a de fortes chances que vous ne le testiez pas.

Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour août 2021 ? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous un avis très honnête dans la section commentaires ci-dessous.