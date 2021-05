Sondage: Dans quelle mesure êtes-vous excité pour les événements de jeu de cet été?

Hier a vu la confirmation que le Summer Game Fest de Geoff Keighley reviendra le mois prochain dans une version très condensée. L’homme derrière nombre des plus grands événements du jeu animera une émission de lancement le 10 juin 2021 avant de la remettre aux éditeurs qui souhaitent faire les choses à leur guise. Deux jours seulement après l’événement numérique que nous venons de mentionner, l’E3 2021 commence. Il semble certainement que juin sera à nouveau rempli de diffusions en direct et de vitrines en ligne, mais à quel point êtes-vous excité cette fois-ci?

L’équipe éditoriale de Push Square a discuté de ce sujet même hier dans Slack, et on a l’impression que le battage médiatique est au plus bas pour ce qui est traditionnellement le plus grand mois de l’année pour les annonces de jeux. Avec des révélations et des informations réparties sur de nombreux événements, nous pensons qu’il est devenu plus difficile de juger si un flux en direct vaut vraiment la peine d’être écouté ou non. Bien sûr, c’est notre travail de couvrir ce genre de choses, donc nous serons là pour chacun d’entre eux. Mais c’est toujours plus amusant lorsque vous êtes réellement enthousiasmé par le contenu en question, non?

Ensuite, il y a la question de Sony. Le fabricant de matériel a toujours accueilli des événements à grande échelle au cours du mois de juin – peu importe si cela était lié à l’E3 ou non. Va-t-il continuer cette tradition? L’opinion est partagée entre les Push Square Towers. Certains sont convaincus que Sony fera une grande apparition tandis que d’autres pensent que le géant japonais en a fini avec les règles.

Alors, où en êtes-vous actuellement avec ces événements à moins d’un mois? Pensez-vous que l’E3 2021, le Summer Game Fest et tout le reste auront suffisamment d’annonces pour vous satisfaire ou est-ce que ce sera une grosse déception? Placez vos votes dans nos sondages et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.