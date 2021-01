Sondage: Avez-vous une PS5?

Cela fait plus de deux mois que le mégalithe ultra-rapide de Sony d’une console de génération actuelle est entré dans les magasins. La PS5 a continué à battre des records de ventes et à accueillir un certain nombre de titres de lancement de premier plan, mais avec la demande des consommateurs pour le système toujours très élevée, il peut être extrêmement difficile de mettre la main sur la bête en noir et blanc.

Les Scalpers continuent de dominer même les gros titres – des groupes qui utilisent des robots automatisés pour sécuriser le nouveau stock de PS5 avant que les clients réguliers n’aient même la possibilité de cliquer sur le bouton « acheter maintenant ». Les détaillants en ligne nous ont dit à plusieurs reprises qu’ils essayaient de tout faire pour courber la tendance, mais peu de choses ont changé au cours des 70 derniers jours environ.

Et dans cet esprit, nous voulons savoir: avez-vous une PS5? Ou en cherchez-vous toujours un? Votez dans notre sondage, puis détaillez votre situation dans la section commentaires ci-dessous.