Sondage : avez-vous acheté Tales of Arise ?

Tales of Arise est là, et nous pensons que c’est très, très bon. Le jeu de rôle japonais est allé au-delà de nos attentes, et nous lui avons attribué un 9/10 dans notre critique de Tales of Arise PS5. Sûr de dire que nous le recommandons, mais comme c’est toujours le cas avec une grosse version, nous voulons savoir si vous avez réellement acheté une copie.

Compte tenu de l’intérêt que nous avons vu en ligne, Tales of Arise va probablement être un succès commercial pour Bandai Namco. La série de longue date s’est toujours relativement bien vendue, mais ce dernier opus pourrait rapidement devenir un record.

Alors, avez-vous acheté Tales of Arise ? Connaissez-vous l’un des précédents jeux Tales ? Faites-nous savoir dans nos sondages, puis racontez-nous tout de vos aventures dans la section commentaires ci-dessous.