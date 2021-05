Sondage: Avez-vous acheté Mass Effect Legendary Edition?

Editions Blanche Mon Salon de Massage aux Pierres Chaudes

Détendez-vous profondément avec le Salon de Massage aux Pierres Chaudes. Ce coffret vous conduira dans de longs moments de relaxation absolus où votre corps et votre esprit se relâcheront totalement ! Vous connaissez sans doute le massage aux pierres chaudes, mais l'avez-vous déjà essayé Les pierres utilisées sont volcaniques et ont été polies afin d'obtenir une texture très lisse et agréable. Elles doivent être chauffées idéalement dans une bassine d'eau et retirées quand celle-ci monte à 50°C. Ensuite, posez-les sur votre corps (dos par exemple). Ces pierres vont, grâce à la chaleur qu'elles dégagent, dilater vos vaisseaux et favoriser ainsi la circulation sanguine et lymphatique. Disposez-les sur des endroits précis pour une relaxation parfaite. Vous pourrez même alterner entre pierres chaudes et pierres froides pour une stimulation différente mais tout aussi relaxante ! Le livre illustré en couleur de 48 pages vous expliquera les vertus des pierres, les étapes pour les préparer, les bons gestes pour un massage réussi ainsi que de nombreuses techniques pour des massages ciblés. Vous trouverez 8 cônes d'encens parfumés à la poudre naturelle de thé vert pour vous plonger dans une ambiance calme et reposante. Vous pourrez même profiter d'une atmosphère musicale appropriée grâce au CD de musiques de relaxation d'une durée de 70 minutes. Ce coffret contient : 1 livre de 48 pages illustré pour maîtriser les techniques 8 pierres volcaniques de massage 8 cônes d’encens parfumés à la poudre naturelle de thé vert 1 CD de musique relaxante de 70 minutes