Sondage : avez-vous acheté le jugement perdu ?

La suite attendue de l’excellent Judgment est là, et croiriez-vous qu’elle est en fait plutôt bonne ? C’est presque comme si le développeur RGG Studio ne pouvait pas faire de mal, mais nous devons admettre que nous commençons à nous épuiser sur les jeux de style Yakuza. Il est facile d’oublier que nous avons déjà eu les versions PS5 de Judgment et Yakuza: Like a Dragon susmentionnées cette année, et maintenant il y a un autre Drame policier de 40 heures à jouer. Ralentis un peu, SEGA !

Mais oui, nous aimons bien Lost Judgment. Pas autant que le jeu précédent, mais assez pour lui donner un 8/10 très respectable dans notre critique de Lost Judgment PS5. Nous avons écrit: « Une histoire globale plus faible et de sérieux problèmes de rythme empêchent Lost Judgment d’atteindre l’excellence de son prédécesseur, mais cela reste un drame policier fantastique axé sur les personnages. »

Comme toujours, nous sommes ici pour savoir si vous avez acheté le Jugement perdu. Êtes-vous prêt pour une autre tournée du détective privé Takayuki Yagami ? Ou le calendrier de sortie actuel est-il tout simplement trop chargé ? Faites-le nous savoir dans nos sondages, puis résolvez l’affaire dans la section commentaires ci-dessous.