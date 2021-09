Sondage : avez-vous acheté la coupe du réalisateur de Death Stranding ?

Cela fait environ deux ans depuis la sortie de l’original Death Stranding et du jeu fou de Hideo Kojima sur les créatures de la mer morte et tout ce qui est toujours étonnamment unique. En fait, le seul jeu comme Death Stranding est Death Stranding Director’s Cut – la réédition PlayStation 5 récemment lancée qui comprend du contenu supplémentaire, comme des pistes de course, des catapultes de fret et des jambes de robot automatisées. Comme si Death Stranding ne pouvait pas être plus étrange.

Nous avons très récemment examiné la seconde venue de Sam Porter Bridges, lui attribuant un prestigieux 9/10 dans notre revue Death Stranding Director’s Cut PS5.

Nous avons écrit: « Death Stranding Director’s Cut est un port fantastique d’un jeu fascinant. Il introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui enrichissent l’expérience, les graphismes et les performances sont considérablement améliorés, et les cloches et les sifflets de la PS5 sont tous mis à l’épreuve. Il tout s’additionne pour en faire la meilleure façon de jouer à l’aventure insensée de Kojima Productions, que vous soyez nouveau dans l’expérience ou que vous souhaitiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. » Un grand éloge en effet.

Quoi qu’il en soit, nous voulons savoir si vous vous êtes procuré une copie. Avez-vous profité de la mise à niveau PS4 vers PS5 à un prix raisonnable ? Ou tu l’as acheté neuf ? Votez dans nos sondages, puis prenez bien soin de votre BB dans la section commentaires ci-dessous.