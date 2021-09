Sondage : Avez-vous acheté Kena : Bridge of Spirits ?

Kena: Bridge of Spirits a attiré tous nos regards pour la première fois lors de l’événement de révélation de la PlayStation 5 de Sony. Le plus grand projet jamais réalisé par le développeur Ember Lab, c’est une aventure de plate-forme incroyablement jolie, avec des combats étonnamment intenses pour faire bonne mesure.

Étant donné qu’il s’agissait initialement d’un titre destiné à aider à vendre la PS5, nous imaginons que beaucoup d’entre vous auront manifesté de l’intérêt pour Kena au cours de la dernière année. Nous avons attribué au jeu une note respectable de 7/10 dans notre critique de Kena: Bridge of Spirits PS4, concluant: « Les merveilleux visuels et la musique laissent une forte impression, tandis que le gameplay est simple mais agréable. Si son histoire allait au-delà de ce ou deux petits problèmes ont été éliminés, ce serait un vrai gagnant. »

