Sondage : avez-vous acheté Call of Duty : Vanguard ?

Une autre année, un autre Call of Duty – mais la franchise mastodonte est dans un endroit un peu étrange ces jours-ci. Parallèlement à ses sorties annuelles, Call of Duty existe désormais en tant que dispositif de jeu permanent et en constante évolution grâce à Warzone et à son gameplay de bataille royale immensément populaire. Nous nous demandons où des jeux comme le tout nouveau Call of Duty: Vanguard s’intègrent dans l’équation – et c’est pourquoi nous avons rédigé ce sondage.

Pour ceux qui sont totalement hors de la boucle, Vanguard est le dernier titre de Call of Duty, développé par Sledgehammer Games. Ramenant les joueurs dans un cadre de la Seconde Guerre mondiale – qu’ils le veuillent ou non – la campagne de Vanguard se concentre sur quatre soldats différents, tandis que les modes multijoueurs traditionnels de chaos et de zombies complètent le package.

Nous avons donné au jeu un 7/10 respectable dans notre revue Call of Duty: Vanguard PS5, le qualifiant de « un versement incroyablement solide mais super sûr ».

Mais comme toujours, nous voulons savoir si vous avez tous décroché une copie du dernier blockbuster. Votez dans nos sondages, puis cachez-vous dans la section commentaires ci-dessous.