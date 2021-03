Sondage: À quels jeux PS4 gratuits êtes-vous le plus impatient de jouer?

Plus tôt cette semaine, Sony a annoncé qu’il renforcerait fortement son offre d’initiative Play At Home en proposant 10 autres jeux PlayStation 4 gratuits pour tout le monde. La grande majorité sera disponible en téléchargement à partir du 25 mars 2021, tandis qu’un autre suivra dans un mois. La liste des titres gratuits couvre plusieurs genres et types d’expériences différents, nous avons donc pensé que ce serait une bonne idée d’interroger les utilisateurs sur les jeux qu’ils ont hâte d’essayer le plus. Peut-être êtes-vous intéressé à découvrir enfin le chef-d’œuvre déroutant The Witness ou le fantastique titre de survie Subnautica? Et qu’en est-il des titres PlayStation VR Moss et Astro Bot Rescue Mission?

Alors, question simple ce week-end: à quels jeux PS4 gratuits êtes-vous le plus impatient de jouer? Faites votre choix dans le sondage ci-dessous et développez vos sélections dans les commentaires ci-dessous.