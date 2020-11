Sonbird, un film sur le thème de la pandémie, sort le mois prochain en PVOD

Le film produit par Michael Bay sur la pandémie en cours, filmé PENDANT ladite pandémie, a maintenant une date de sortie.

Pour être tout à fait honnête, je me suis peu intéressé Oiseau chanteur. Quelque chose au sujet de la vie dans la pandémie m’a laissé peu d’appétit pour consommer des médias liés exactement à la même pandémie. Néanmoins, STX tient à lancer le film, qui réussit la distinction d’être le premier film entièrement tourné à Los Angeles pendant la pandémie.

Bien qu’il ait eu une bande-annonce il n’y a pas si longtemps, des détails sur quand et comment les gens pourraient la regarder. Aujourd’hui, les studios ont annoncé les détails du PVOD (ce qui semble être le meilleur moyen de le publier).

Oiseau chanteur lancera sur les plateformes de vidéo à la demande premium pour une location de 20 €, à partir de 11 décembre. Ensuite, à un moment donné en 2021, il arrivera à un service de streaming:

Songbird est un thriller de science-fiction sur la lutte pour l’amour à la fin du monde du producteur Michael Bay, qui a déjà attiré des publics tels que A Quiet Place et The Purge. Songbird apporte au public une nouvelle saga sur la résilience de l’esprit humain et notre désir ultime de connexion et de sécurité.

Réalisé par Adam Mason (Into the Dark), qui a également écrit le scénario avec Simon Boyes (Misconduct), le film présente un casting de stars comprenant KJ Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser et Demi Moore. Rejoindre Bay en tant que producteurs sont Adam Goodman, Andrew Sugerman et Eben Davidson d’Invisible Narratives et Jeanette Volturno, Jason Clark et Marcei Brown de Catchlight Studios.