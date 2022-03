Son pur et air pur : Dyson présente des écouteurs avec un masque respiratoire

Ces écouteurs ne vous protègent pas seulement du bruit de la ville : le filtre à air supplémentaire du nouveau Dyson Zone nettoie également votre air respirable des gaz, des allergènes et des poussières fines. Un gadget presque futuriste avec un look inhabituel.

À première vue, le Dyson Zone ressemble plus à un casque de film de science-fiction qu’à un casque. Le nouveau portable a été présenté dans un communiqué de presse par Jake Dyson, fils du fondateur de Dyson.

Casque avec un cintre devant le nez

Dyson décrit le nouveau gadget comme un casque supra-auriculaire avec un bandeau à flux d’air intégré. Des compresseurs de précision sont intégrés dans chaque oreillette, qui sont conçus pour aspirer et purifier l’air à travers des filtres à double couche. Les filtres électrostatiques sont chargés négativement, ce qui leur permet de capturer les particules ultrafines telles que les allergènes et la poussière de frein. Une couche de carbone enrichie en potassium peut également absorber les émissions urbaines telles que le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre.

L’air nettoyé est ensuite dirigé sur le support vers la bouche et le nez du porteur. Des canaux de retour de forme spéciale garantissent que le flux d’air nettoyé n’est pas emporté par les vents latéraux.

Dyson Zone : 6 ans de développement

Selon le communiqué de presse, le portable était en développement depuis six ans. Plus de 500 prototypes ont été essayés pour arriver au produit final actuel. Au début, la zone Dyson comprenait un embout buccal semblable à un tuba associé à un sac à dos. Au cours du développement, cependant, une solution a été recherchée qui ait le moins de contact direct possible avec le visage du porteur afin d’éviter les irritations cutanées.

Les écouteurs devraient également avoir beaucoup à offrir en termes de son. En plus de l’annulation obligatoire du bruit (ANC), une large réponse en fréquence et un équilibre gauche-droite précis assurent une reproduction musicale fidèle, écrit Dyson.

La Dyson Zone est prévue pour une sortie mondiale à l’automne 2022. La société a l’intention d’annoncer plus de détails sur l’équipement technique et le prix dans les semaines et les mois à venir.