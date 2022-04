Son fils arrête de parler à sa mère pendant toute une année après qu’elle l’a banni de GTA et de CoD

La discipline parentale a toujours été un sujet de grand débat, tout comme l’indignation des enfants face aux punitions choisies par leurs parents.

Cependant, un enfant en particulier a pris une crise de colère déclenchée par la punition au niveau suivant.

Une mère s’est récemment rendue sur Twitter pour obtenir des conseils indispensables d’autres parents concernant sa décision d’interdire à son fils de jouer à des jeux vidéo.

Son fils a déclaré qu’il ne parlerait pas à cette maman avant 2023. Crédit : Alamy.

Inquiète que sa décision d’interdire tous les jeux vidéo de plus de 18 ans – y compris Grand Theft Auto et Call of Duty – de son fils de 12 ans soit « trop ​​​​stricte », la mère a appelé d’autres parents pour voir comment ils s’en étaient sortis. situations similaires.

La mère a commencé son appel à l’aide en tweetant : « Mon fils refuse de me parler pour le reste de l’année car je ne le laisserai pas jouer à des jeux de console pour adultes…

« Il a 12 ans et il veut jouer à GTA et Call of Duty parce que tous ses amis le font.

Les représailles dramatiques du fils ont laissé sa mère chercher de l’aide. Crédit : Alamy

En moins d’une journée, le tweet avait provoqué une tempête sur la plateforme de médias sociaux.

En rassemblant tout un éventail de réponses, de conseils et de jugements variés, il est clair qu’il n’y a pas une opinion unique et unifiée sur la question du jeu parmi les parents aujourd’hui.

Pour la plupart, les parents ont convenu que les jeux vidéo avec une limite d’âge de 18 ans et plus ne devraient pas être entre les mains d’enfants susceptibles d’être sensibles à des images violentes et à un langage grossier, ce qui fait partie intégrante des jeux vidéo comme GTA et CoD.

L’Organisation mondiale de la santé a fait du « trouble du jeu » une maladie reconnue. Crédit : Alamy

Même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait du « trouble du jeu » une maladie reconnue en raison des qualités addictives qu’il peut déclencher, y compris une mauvaise priorisation du temps et un isolement social physique, beaucoup n’étaient pas d’accord avec les mesures punitives de la mère.

Suite au tweet viral, un utilisateur de Twitter a répondu : « Être parent, c’est dur ! Mon fils a aussi 12 ans. ‘.

« Si c’est un bon garçon, il saura faire la différence et vous n’aurez pas de problème. Faites confiance à vos parents ! »

Les parents avaient des avis partagés sur la question. Crédit : Alamy

D’autres ont adopté une approche plus nuancée de leur réponse, comprenant les problèmes des enfants mineurs jouant à des jeux destinés aux adultes ainsi que les implications sociales qu’une interdiction de jeu pourrait déclencher.

Un parent a écrit: « J’ai déjà vécu cela et il est très difficile de les empêcher de faire ce que leurs amis font tous et dont ils parlent tous les jours.

« Ils peuvent être ostracisés. »

Certains parents ont mis l’accent sur l’équilibre plus que sur le contenu du jeu. Crédit : Alamy

De même, un autre a approfondi la question du jeu, soulignant l’importance de la modération plus que les jeux eux-mêmes.

Ils ont écrit: « Mes deux ont tous les deux la vingtaine maintenant et dans l’ensemble, il était juste de les laisser utiliser les jeux, le plus gros problème est l’attribution de temps! »

Quelle que soit l’opinion, il est clair que la situation de punition de cette mère a divisé l’opinion publique en deux.