Son ‘courage, grâce et force ont inspiré des millions’

Alex Trebek et Pat Sajak sont deux des animateurs de jeux télévisés les plus célèbres, tous deux ayant animé leurs émissions respectives, Péril! et Roue de la Fortune, depuis près de 40 ans.

Malheureusement, Trebek est décédé le dimanche 8 novembre, à la suite d’une bataille de près de deux ans contre le cancer du pancréas. Et maintenant, le Roue de la Fortune l’hôte a publié une déclaration sur la mort de son collègue.

Pat Sajak et Alex Trebek à la 44e édition des Daytime Creative Arts Emmy Awards en 2017 | Jerritt Clark / WireImage

Pat Sajak a réagi à la mort d’Alex Trebek dans un communiqué sur Twitter

Péril!de Twitter Le compte a annoncé la mort de Trebek vers 12h30 HNE le dimanche 8 novembre. Le communiqué indique que l’hôte est décédé plus tôt dans la matinée. Il avait 80 ans.

« Péril! est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et d’amis », lit-on dans le tweet. «Merci, Alex.»

Dans une déclaration détaillée sur Jeopardy.com, l’émission a confirmé que de nouveaux épisodes de Péril! sera diffusé jusqu’à Noël 2020. Il n’y a pas encore de nouvelles informations en ce qui concerne un remplacement de Trebek dans l’émission.

«Alex a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en mars 2019 et il a continué à héberger Jeopardy! pour les 18 prochains mois », lit-on dans la déclaration du site Web. «Pendant tout ce temps, Alex a été ouvert et public sur sa bataille contre le cancer. Péril! les épisodes hébergés par Alex seront diffusés jusqu’au 25 décembre 2020 (son dernier jour en studio était le 29 octobre). L’émission n’annonce pas de projet pour un nouvel animateur pour le moment. »

Quant à Sajak, le joueur de 76 ans a publié un tweet rare commentant le décès de Trebek.

«Le courage, la grâce et la force d’Alex Trebek ont ​​inspiré des millions de personnes et ont impressionné ceux d’entre nous qui l’ont connu», a-t-il tweeté. «Une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collègues et ses innombrables téléspectateurs. J’ai été honoré d’être un ami et de faire partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années. Une journée très triste.

Le courage, la grâce et la force d’Alex Trebek ont ​​inspiré des millions de personnes et ont impressionné ceux d’entre nous qui l’ont connu. Une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collègues et d’innombrables téléspectateurs. J’ai été honoré d’être un ami et de faire partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années. Une journée très triste. – Pat Sajak (@patsajak) 8 novembre 2020

Pat Sajak et Alex Trebek étaient-ils amis?

Sajak a commencé à héberger Roue de la Fortune en 1981, et Trebek a commencé à héberger Péril! trois ans plus tard, en 1984.

Bien que ni Sajak ni Trebek n’aient jamais prétendu être les amis les plus proches, les deux ont partagé une amitié de travail et personnelle positive tout au long de leur mandat en tant que deux des animateurs de jeux télévisés les plus anciens de la télévision par câble.

Les deux hôtes ont remporté plusieurs Emmy Awards pour leur travail. Trebek a remporté sept fois l’Emmy du meilleur animateur de jeu télévisé au cours de sa carrière. Sajak a remporté la même catégorie trois fois. Les deux hôtes ont reçu un Emmy Award pour l’ensemble de leur carrière en 2011. Il ne fait aucun doute que deux personnes qui ont vécu des expériences et des succès similaires et uniques dans leur carrière avaient beaucoup de choses sur lesquelles elles pouvaient se lier.

Alex Trebek sur «Jeopardy!» | Eric McCandless / Getty Images

Passé « Jeopardy! » les candidats réagissent à la mort d’Alex Trebek

Bien sûr, les natifs du Canada Péril! l’hôte s’est lié avec d’innombrables personnes tout au long de sa carrière, en particulier les concurrents de son émission.

Ken Jennings – dont la course record dans la série l’a amené à devenir un producteur consultant pour la série – a également réagi au décès de Trebek. Twitter.

«Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait», écrit-il. «C’était aussi un homme adorable et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui.

Jennings a fait écho au sentiment de Sajak sur l’impact de la carrière de Trebek dans un tweet de suivi qui lis, «Penser aujourd’hui à sa famille et à son péril! famille — qui, d’une certaine manière, comprenait des millions d’entre nous.

Trebek nous manquera sûrement.