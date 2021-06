SON BEAUTIFUL NOISES : Quoi de neuf dans la musique chilienne – Partie 1 | Garage de pierre

La scène culturelle chilienne, malgré les déceptions du manque de soutien au niveau gouvernemental, a été très active pendant la pandémie. Au milieu des temps difficiles que traverse le monde, musiciens et écrivains ont sorti diverses œuvres de grande qualité. Voici 5 versions intéressantes que vous pouvez consulter. Rock, histoire, littérature, cumbia, rap et recherche fabriqué au Chili de sorte qu’il est connu dans le reste du continent.

« Le rappeur solitaire » – Lenwa Dura (M&E)

Le rappeur Lenwa Dura a sorti une cassette il y a quelques jours à peine. Son groupe Tiro de Gracia était l’un des grands phénomènes de vente de l’industrie musicale chilienne dans les années 90, grâce à l’album « Ser Humano », qui a établi le trio comme l’un des plus importants de son style. Vingt-sept ans plus tard, et après plusieurs eaux sous les ponts, Lenwa Dura surprend avec cette sortie symbolique, chargée de nouvelles paroles qui guident son voyage.

Son album « The Lonely rapper » est une œuvre à caractère social, où il y a une présence importante du monde féminin, des chansons qui parlent de maltraitance des femmes, du travail des enfants et de l’immigration. Dans sa chanson « Lettre d’un immigré » Lenwa Dura chante avec Sol, sa compagne de nationalité brésilienne.

« Je suis un apprenti » – Angelo Pierattini (M&E)

« Je suis un apprenti » est le dernier album d’Angelo Pierattini. Il a été créé le 28 mai et est son premier autoproduit. L’album, enregistré pendant la pandémie, apparaît après sept ans sans sortir une plaque, mais de travail musical ardu entre la sortie de leurs propres singles et la production musicale pour d’autres artistes.

Selon les mots d’Angelo : « La pandémie a une vertu ; un espace lointain de vie et de communication s’ouvre : le numérique, un autre, mais où il y a aussi l’émotivité. C’est un espace que nous apprenons à habiter ». Il n’y a pas de préjugés dans ce nouveau travail, il n’y a pas de peurs ou de liens. Vous sentez le sang, la force, la voix d’un artiste qui superpose le désir de profiter de l’exercice de la création à l’imposition ou à la tendance de l’industrie.

« Cumbia Casera » – Santaferia (Huracán Producciones)

Le style inventé par le groupe de cumbia le plus populaire de ces derniers temps au Chili, est devenu le titre de leur dernier travail en home studio. Cette nouvelle œuvre a été composée, arrangée, produite et enregistrée à distance.

Leurs dossiers et modèles ont voyagé pendant des mois d’ordinateur en ordinateur et d’une maison à l’autre, alors que la crise sanitaire obligeait la population à rester chez elle. Ainsi, la cumbia domestique n’est plus seulement le style musical qu’ils cultivent ; Il baptise également son nouveau record de livraison. L’album a remporté les prix Musa et Pulsar et vient d’être réédité en vinyle.

« Songbook of the revolt » – Vinyle de Radio Plaza Dignidad

Radio Plaza de la Dignidad est partie du balcon d’un appartement qui fonctionnait comme une maison, mais qui a commencé à recevoir des voisins qui, motivés par la révolte, ont accompagné les manifestations, les ont enregistrées et se sont jointes à elles, encourageant les gens, avec une musique spécialement choisie pour l’occasion et amplifié depuis les hauteurs du secteur emblématique que jusqu’alors le groupe appelait Plaza Baquedano.

Aujourd’hui la nouvelle vient de l’autre côté : l’apport musical de la station a franchi l’écart des manifestations, pour s’immortaliser sur un vinyle avec des artistes et des chansons qui mettent en musique la révolte sociale. Désormais, les moments qui restent dans notre rétine, historiques et emblématiques de la lutte populaire, peuvent être rappelés avec les chansons qui ont retenti pendant l’épidémie et qui continuent à ce jour, dans les nouveaux temps difficiles de la pandémie.

Livre : « Sur la scène » – Claudia Montecinos et Javiera Calderón (éditions RIL)

Il y a quelques semaines un nouveau livre musical était disponible dans les rayons des librairies chiliennes en format physique et en vente numérique. Il s’agit de Upstage, l’histoire des méga-concerts au Chili (RIL), une enquête journalistique qui retrace l’histoire des concerts de masse, à travers les événements qui ont changé l’industrie dans ses différentes manières, tels que le format des spectacles, l’aspect technique, le comportement du public et les règles de l’accord .