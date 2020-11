son appareil photo est à égalité avec l’iPhone 11

Le OnePlus Nord a déjà passé par la revue photographique de DxOMark, gagnant un score qui le place au-dessus de l’iPhone Xs Max.

La La caméra de OnePlus Nord a déjà passé par le tableau de test de DxOMark, et selon les résultats obtenus par les experts en photographie dudit portail, son appareil photo est au niveau de celui de l’iPhone 11, et d’autres modèles de référence des dernières années.

Il est vrai que le score de 108 le place à une position très basse dans le classement – à ce jour, le Huawei Mate40 Pro est le leader actuel avec 136 points – mais cela ne signifie pas que la caméra du terminal milieu de gamme de OnePlus a pu offrir un très bon résultat dans la plupart des scènes testées.

Une grande partie du blâme est sur la décision de OnePlus de utiliser le même capteur principal que celui présent dans le OnePlus 8, et en l’accompagnant d’une série de fonctions et d’ajustements qui offrent une expérience généralement satisfaisante.

La caméra OnePlus Nord, à la hauteur de l’iPhone 11 et au-dessus de l’iPhone Xs Max

Dans l’analyse photo du OnePlus Nord préparée par DxO, indiquent que le terminal est capable d’offrir un niveau d’exposition précis dans la plupart des conditions, et que le système de mise au point automatique fait du bon travail.

Ils soulignent également le bon travail du terminal en ce qui concerne préserver les détails de la scène. Quant à leurs points faibles, ils soulignent le photographie de nuit, une section dans laquelle le premier modèle de la série Nord peut encore être amélioré.

D’autre part, l’inclusion d’un capteur téléobjectif, que OnePlus remplace par quelques capteurs de macro et de profondeur, qui ne semblent vraiment pas ajouter grand-chose à l’expérience. Surtout depuis le caméra ultra grand angle ce n’est pas non plus d’excellente qualité.

En ce qui concerne la vidéo, section dans laquelle le terminal obtient 92 points, la ** «inefficacité de l’autofocus et du tracking» ressort comme des points faibles, malgré le fait que la qualité d’image était bonne dans la plupart des situations.

Pour tout ça, DxO place le OnePlus Nord dans une position intermédiaire entre le iPhone 11 et Huawei P20 Pro, et le iPhone Xs Max, modèle qui est en dessous du terminal de la firme chinoise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂