Sommes-nous prêts pour un film Marvel et DC ?

Nous sommes, sans aucun doute, à l’âge d’or des super-héros. De la main de Hombre de Hierro, En 2008, merveille consolidé un chemin qu’il avait entamé avec des films comme ceux de la trilogie de Lame et le premier X Men. Mais c’était le film de Robert Downey Jr. celui qui les a amenés à penser à un Univers cinématographique Marvel (MCU) et développer une histoire qui est sur grand écran depuis plus de 13 ans.

En route, DC Films eu quelques trébuchements de la main de Photos de Warner Bros., qui semble avoir trouvé l’identité du DC Univers étendu (DCEU) avec certains éléments tirés de la MCU (surtout les humoristiques). Fini le Snyderverse avec Henri Cavill et Ben affleck. De l’arc développé par Zack Snyder Survécu Wonder Woman, Aquaman et Le flash, et chacun d’eux propose un film solo, mais on ne sait pas comment ils se connecteront avec les autres.

Cette année, le premier croisement d’univers en coulisses a eu lieu. Avec l’arrivée de James Gunn à La brigade suicide, les DCEU avait pour la première fois un directeur de la MCU. Pour cette raison, beaucoup ont commencé à spéculer sur un crossover potentiel et même le réalisateur lui-même a avoué en avoir discuté avec les réalisateurs des deux studios. Les premières rumeurs parlaient d’un film entre Harley Quinn et Groot, mais il a été nié par Gunn.

Cette citation est un peu hors contexte (il manque la phrase précédente). Ce que j’ai dit, c’est que j’ai parlé aux chefs de Marvel & DC d’un film croisé Marvel-DC, pas d’un film Harley & Groot. J’ai peut-être mentionné Harley-Groot à Kevin Feige en passant, mais je ne l’ai jamais mentionné à DC. https://t.co/NBQ2n7jdKJ – James Gunn (@JamesGunn)

Qui a parlé de l’avenir des deux franchises était Kevin Feige, la tête de merveille. Dans une interview avec Bande dessinée Il a évoqué les chances de voir un croisement et a précisé que la priorité pour James Gunn sera maintenant Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, qui commencera le tournage avant la fin de l’année selon les propres Feige. Cependant, il n’exclut pas qu’un croisement. « Ma réponse standard aux choses est : ‘Ne jamais dire jamais' », a déclaré le président de merveille.

Black Canary aura son film

Au-delà de ce qui peut arriver entre merveille et CC, pour l’instant, il semble très peu probable qu’il y ait un croisement entre les deux univers. D’autant plus que le CC il cherche toujours à consolider son cours. Les prochaines années s’annoncent prometteuses, avec des productions comme celles de Adam noir, qui ajoutera une figure de renom comme celle de Dwayne Johnson à cet univers.







Hier après-midi, il a été confirmé que Oiseaux de proie Il sera enrichi d’un film centré sur l’un de ses personnages. Misha vert, l’esprit derrière Pays de Lovecraft, développera un film sur Canari noir qui sera joué par Jurnee Smollett. L’actrice était l’une des figures de Oiseaux de proie et a également joué dans la série récemment annulée de HBO.